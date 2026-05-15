15 мая 2026 в 18:28

Финляндию призвали к решительным действиям из-за инцидента с дроном ВСУ

Профессор Малинен призвал Финляндию порвать с Украиной из-за инцидента с БПЛА

Финляндии следует разорвать все связи с Украиной после первого же взрыва БПЛА ВСУ, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Таким образом он в соцсети X прокомментировал инцидент с дроном в воздушном пространстве страны.

Поймите, Петтери Орпо (премьер Финляндии. — NEWS.ru.), когда первый украинский беспилотник взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украиной. Прекратите отправлять деньги и помощь, иначе полностью коррумпированный киевский режим станет нашим врагом, — написал он.

В ночь на 15 мая в воздушное пространство Финляндии залетел как минимум один беспилотник. В ответ на это в небо были подняты истребители, а аэропорт Хельсинки был закрыт на три часа.

До этого Малинен выразил мнение, что Финляндия столкнулась с серьезными экономическими трудностями после закрытия границы с Россией. Если бы правительство действительно заботилось о стране, оно бы заранее осознало, что РФ во время предстоящего мирового кризиса окажется одним из немногих государств с избытком ресурсов, считает он.

