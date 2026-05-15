Пятилетний ребенок провел в лесу трое суток

15 мая 2026 в 19:09

Потерявшийся пятилетний ребенок из Румынии трое суток провел в лесу

В Румынии потерявшийся пятилетний ребенок трое суток провел в лесу, сообщает Digi24.ro. Мальчика обнаружили в труднодоступном месте примерно в двух километрах от точки пропажи с помощью вертолета.

Поиск вели сотни волонтеров, осматривая реки и леса, а также домашние хозяйства. Мальчик был обнаружен мокрым и с признаками переохлаждения. На месте происшествия спасатели оказали ему первую помощь: надели теплую одежду, дали воду, банан и шоколад.

Он был госпитализирован в педиатрическую больницу в Сибиу, где он пробудет несколько дней. По словам врачей, состояние ребенка оценивается как хорошее, однако у него диагностирована пневмония.

Ранее в Саянске полицейские нашли в лесу замерзающую женщину. Местная жительница отправилась на прогулку, однако по дороге заблудилась. Женщина сама смогла дозвониться в отделение.

До этого сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону сутки блуждала по сахалинской сопке без еды, воды и связи. 21-летняя спортсменка отправилась кататься на сноуборде, выбрав новую трассу в глубине южно-сахалинских сопок.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

