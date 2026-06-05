Правительству Германии не хватает смелости для полноценного расследования теракта на «Северных потоках», заявил РИА Новости на полях ПМЭФ депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре. По его словам, кабинет министров не провел надлежащего политического расследования, ограничившись ссылками на работу генерального федерального прокурора.

Как мне кажется, правительству ФРГ не хватает смелости для проведения полноценного расследования подрыва «Северных потоков», — уточнил парламентарий.

Котре подчеркнул, что правительство должно было политически сопровождать расследование, но не сделало этого, так как боится, что выяснится причастность не только Украины, но и США. Кроме того, предыдущему кабинету ФРГ было выгодно прекращение поставок газа для сохранения антироссийских санкций и продвижения идеи об отказе от голубого топлива из России.

С одной стороны, для сохранения санкций против России, а с другой — для отказа от газа вообще, поскольку леволиберальная идеология исходит из того, что можно обойтись без газа, что, по моему мнению, не соответствует действительности, — добавил он.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер указал, что Киев, очевидно, виновен в подрыве «Северных потоков». Он задался вопросом, зачем ФРГ выделяет Украине деньги.