Информация о причастности СБУ к подрыву «Северных потоков» может стать сильным аргументом для России, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, этот вопрос может выйти на уровень Совета Безопасности ООН.

В любых преступлениях есть заказчики и исполнители. Российское следствие всегда говорило о неизбежном участии украинских диверсионных групп, которые непосредственно подчиняются ВСУ, в этих преступлениях [по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2»]. И в данной ситуации у нас появился еще один козырь для демонстрации на международном уровне всей преступности Киева, вплоть до вынесения данных вопросов на уровень Совета Безопасности ООН. Речь идет именно об энергобезопасности самой Европы, которая периодически страдает от киевского режима, как и европейцы, которые не получают российские ресурсы, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что европейские власти и их система упорно отрицали причастность СБУ к подрыву газопроводов, скрывая все преступления Киева. По словам политолога, если будет полностью доказана роль ВСУ в диверсиях, Украина столкнется с серьезными репутационными потерями.

За каждым преступлением стоят очень грамотные заказчики. Мне кажется, что спецслужбы Украины никогда не действовали самостоятельно. За системой ГУР Украины всегда есть интересы британских спецслужб. Можно говорить, что в данном теракте также были замешаны и, скорее всего, руководители из администрации экс-президента США Джо Байдена. Мы видим, что Украина — просто пешка в этой игре. Естественно, что заказчики всегда будут держаться в тени. Если данное расследование в отношении «Северных потоков» продолжится, то, скорее всего, мы выйдем на след. То есть это могут быть либо демократы в Белом доме, либо британская корона, — добавил Самонкин.

Он отметил, что на данный момент доказательства остаются косвенными, однако они явно указывают на главных организаторов в виде Великобритании и демократического истеблишмента США. По мнению политолога, именно эти силы, вероятно, санкционировали действия Киева по осуществлению диверсии.

Ранее гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в подрыве газопроводов «Северные потоки», сообщил, что на момент преступления служил в ВСУ и сотрудничал с СБУ. По данным Генпрокуратуры Германии, это признание он сделал в телефонном разговоре с женой.