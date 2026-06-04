Киев, очевидно, виновен в подрыве «Северных потоков», заявил заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер на ПМЭФ. Он задался вопросом, зачем ФРГ выделяет Украине деньги, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Этой стране, которая, очевидно, подорвала наш инфраструктурный объект, а именно «Северные потоки», — сказал он.

Фронмайер также подчеркнул, что участие Германии в конфликте на Украине не соответствует ее национальным интересам. Он добавил, что Киев не входит ни в НАТО, ни в ЕС.

До этого Фронмайер заявил, что хорошие отношения между Россией и Германией отвечают интересам граждан ФРГ. По словам политика, одной из причин является возможность получать энергоресурсы по более доступным ценам.

Ранее стало известно, что оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» собирается в случае своей победы на предстоящих выборах в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания запустить газопровод «Северный поток». Уточняется, что перед этим его планируется восстановить.