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04 июня 2026 в 22:14

Депутат бундестага раскрыл виновника подрыва «Северных потоков»

Фронмайер: Украина виновна в подрыве газопроводов «Северный поток»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Киев, очевидно, виновен в подрыве «Северных потоков», заявил заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер на ПМЭФ. Он задался вопросом, зачем ФРГ выделяет Украине деньги, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Этой стране, которая, очевидно, подорвала наш инфраструктурный объект, а именно «Северные потоки», — сказал он.

Фронмайер также подчеркнул, что участие Германии в конфликте на Украине не соответствует ее национальным интересам. Он добавил, что Киев не входит ни в НАТО, ни в ЕС.

До этого Фронмайер заявил, что хорошие отношения между Россией и Германией отвечают интересам граждан ФРГ. По словам политика, одной из причин является возможность получать энергоресурсы по более доступным ценам.

Ранее стало известно, что оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» собирается в случае своей победы на предстоящих выборах в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания запустить газопровод «Северный поток». Уточняется, что перед этим его планируется восстановить.

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