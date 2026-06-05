Озвучена дата запуска производства гибридных фургонов SKM

АвтоВАЗ совместно с партнерами по бренду SKM рассчитывает запустить производство гибридной версии грузовых фургонов в 2027 году, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-президент компании Дмитрий Костромин. По его словам, партнер запустит гибрид у себя в текущем году, а в следующем начнется подготовка производства в России с учетом локализации.

Мы совместно с партнером по SKM смотрим гибрид. Они должны в текущем году у себя его запустить, и мы, по идее, на следующий год должны у нас готовить производство как раз с учетом локализации, — уточнил Костромин.

Пассажирские версии пока остаются в дискуссии с партнерами. Вице-президент компании также признался, что не верит в успех полностью электрических моделей (их доля рынка держится на уровне одного процента), делая ставку на гибриды, которые, по его прогнозу, в следующем году могут занять до 15% рынка, в том числе на платформе Lada Azimut.

До этого стало известно, что тест-драйв кроссовера Lada Azimut состоится в рамках Петербургского международного экономического форума. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов информировал, что данная модель — это самый актуальный кроссовер бренда на сегодняшний день.