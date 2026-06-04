АвтоВАЗ анонсировал тест-драйв Lada Azimut в рамках ПМЭФ

Тест-драйв кроссовера Lada Azimut состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, заявил в беседе с РИА Новости президент АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, данная модель — это самый актуальный кроссовер бренда на сегодняшний день.

Это уже реальная модель, а не прототип, и даже в рамках ПМЭФ эти автомобили уже будут предоставлены для тест-драйва некоторым участникам, — подчеркнул Соколов.

Компания впервые представила Lada Azimut на предыдущем ПМЭФ. Кроссовер создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

Ранее российский автомобильный бренд Aurus представил обновленные модели Senat и Senat Long. Прежде Aurus Senat в обновленном дизайне можно было наблюдать только на инаугурации президента России Владимира Путина в 2024 году. При этом Senat Long прежде никогда не показывали широкой публике.

На ПМЭФ также впервые представили седельный тягач повышенной проходимости БАЗ S35A11, произведенный АО «Романов». Автомобиль с колесной формулой 6 × 6 создали на базе собственных конструкторских решений, более 90% компонентов поставляют российские и белорусские предприятия.