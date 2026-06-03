На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске

На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске Полноприводный тягач БАЗ повышенной проходимости дебютировал на ПМЭФ-2026

Седельный тягач повышенной проходимости БАЗ S35A11, произведенный АО «Романов», впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент NEWS.ru. Автомобиль с колесной формулой 6×6 создали на базе собственных конструкторских решений, более 90% компонентов поставляют российские и белорусские предприятия.

Это первые отечественные грузовики, серийно производимые на независимой подвеске. Это уникальная разработка. Независимая подвеска наделяет БАЗ таким свойством, как внедорожная проходимость. Это грузовики для тяжелых условий эксплуатации, — рассказала представитель АО «Романов» Ирина Грачикова.

По ее словам, грузовик также оснащен дорожным просветом 400 мм и системой централизованной подкачки шин. БАЗ предназначен для работы в сложных дорожных и климатических условиях — на месторождениях, при геологоразведке, при нефтяной и газодобыче, резюмировала Грачикова.

Ранее на ПМЭФ состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga. Модель позиционируется как ключевая новинка производителя в сегменте SUV. Кроссовер относится к классу D и комплектуется системой полного привода. В основе силовой установки машины лежит двухлитровый бензиновый турбомотор.