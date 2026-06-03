ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 12:11

На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске

Полноприводный тягач БАЗ повышенной проходимости дебютировал на ПМЭФ-2026

БАЗ БАЗ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Седельный тягач повышенной проходимости БАЗ S35A11, произведенный АО «Романов», впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент NEWS.ru. Автомобиль с колесной формулой 6×6 создали на базе собственных конструкторских решений, более 90% компонентов поставляют российские и белорусские предприятия.

Это первые отечественные грузовики, серийно производимые на независимой подвеске. Это уникальная разработка. Независимая подвеска наделяет БАЗ таким свойством, как внедорожная проходимость. Это грузовики для тяжелых условий эксплуатации, — рассказала представитель АО «Романов» Ирина Грачикова.

По ее словам, грузовик также оснащен дорожным просветом 400 мм и системой централизованной подкачки шин. БАЗ предназначен для работы в сложных дорожных и климатических условиях — на месторождениях, при геологоразведке, при нефтяной и газодобыче, резюмировала Грачикова.

Ранее на ПМЭФ состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga. Модель позиционируется как ключевая новинка производителя в сегменте SUV. Кроссовер относится к классу D и комплектуется системой полного привода. В основе силовой установки машины лежит двухлитровый бензиновый турбомотор.

Общество
Россия
Санкт-Петербург
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.