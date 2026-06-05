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05 июня 2026 в 05:39

В Приморье парализована федеральная трасса из-за жесткой аварии

МВД: трасса А-370 в Приморье парализована после столкновения трех грузовиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На федеральной трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае произошло ДТП с участием трех грузовиков, сообщает пресс-служба управления областного МВД. Авария случилась на 600-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток. Сейчас движение полностью перекрыто.

По предварительной информации, водитель грузовика Foton Auman не удержал дистанцию и столкнулся с другим Foton Auman. После этого один из грузовиков выехал на встречную полосу и врезался в неподвижный тягач Volvo FH.

Вследствие этой аварии проезжая часть оказалась заблокирована, поэтому для объезда были организованы альтернативные маршруты через населенные пункты Абражеевка и Осиновка. Сотрудники ГИБДД и экстренные службы работают на месте происшествия, где сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве пьяный водитель без водительского удостоверения сбил пешехода на нерегулируемом переходе на Открытом шоссе. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, его доставили в больницу. Водитель сбежал с места преступления, однако вскоре его удалось идентифицировать.

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