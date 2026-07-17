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17 июля 2026 в 13:28

Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики туляремии

Роспотребнадзор Ленобласти призвал вакцинироваться против туляремии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главной профилактикой туляремии, которая встречается практически во всех регионах России, станет вакцинация, пишет Петербург2 со ссылкой на Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В ведомстве предупредили, что летом в период активного отдыха на природе риск заражения существенно возрастает.

Туляремия передается через укусы кровососущих насекомых, контакт с дикими животными, а также через зараженную воду и продукты. Симптомы часто появляются внезапно: высокая температура, слабость, головная боль, воспаление лимфоузлов, в ряде случаев — бубоны, что требует срочного обращения к врачу. Для защиты специалисты рекомендуют использовать репелленты, избегать контакта с дикими животными и тщательно обрабатывать пищу и воду перед употреблением. Своевременная медицинская помощь значительно повышает шансы на быстрое выздоровление.

Особую осторожность следует проявлять жителям регионов с многолетними природными очагами инфекции. В группе риска — охотники, рыбаки, строители, работники сельского хозяйства и владельцы частных домов. Для них вакцинация становится необходимой мерой защиты: иммунитет формируется в течение месяца и сохраняется до пяти лет.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что хантавирус в основном переносят полевки и обычные мыши. Он отметил, что у хантавируса существует около 40 серотипов, которые различаются по классификации и обладают собственными особенностями.

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