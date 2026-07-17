Появились кадры полыхающего общежития в Екатеринбурге

Пожар начался в общежитии на улице Сулимова в Екатеринбурге, сообщает E1.RU. Предварительно, загорелась комната на четвертом этаже. Судя по опубликованным кадрам, на место уже прибыли пожарные.

Ранее сообщалось, что пожар в детском доме в городе Мохаммадия в Алжире привел к гибели 11 человек, еще 19 пострадали. Возгорание произошло утром. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в ближайшие медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.

До этого в американском штате Мэриленд собака случайно включила тостер, что привело к пожару в доме. Возгорание произошло, когда хозяев не было дома. Соседи успели вынести из горящего здания двух собак, однако еще двух питомцев спасти не удалось.

Также в подмосковных Бронницах полностью потушили пожар на территории промышленной зоны. Возгорание охватило площадь в 3,1 тыс. квадратных метров.