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17 июля 2026 в 13:44

Появились кадры полыхающего общежития в Екатеринбурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пожар начался в общежитии на улице Сулимова в Екатеринбурге, сообщает E1.RU. Предварительно, загорелась комната на четвертом этаже. Судя по опубликованным кадрам, на место уже прибыли пожарные.

Ранее сообщалось, что пожар в детском доме в городе Мохаммадия в Алжире привел к гибели 11 человек, еще 19 пострадали. Возгорание произошло утром. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в ближайшие медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.

До этого в американском штате Мэриленд собака случайно включила тостер, что привело к пожару в доме. Возгорание произошло, когда хозяев не было дома. Соседи успели вынести из горящего здания двух собак, однако еще двух питомцев спасти не удалось.

Также в подмосковных Бронницах полностью потушили пожар на территории промышленной зоны. Возгорание охватило площадь в 3,1 тыс. квадратных метров.

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