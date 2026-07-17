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17 июля 2026 в 13:37

Пожарные справились с крупным возгоранием в промзоне подмосковных Бронниц

Пожар в промышленной зоне в Бронницах полностью потушен

Спасатель ликвидирует горение в промзоне в подмосковных Бронницах Спасатель ликвидирует горение в промзоне в подмосковных Бронницах Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В подмосковных Бронницах полностью потушили пожар на территории промышленной зоны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Возгорание охватило площадь в 3,1 тыс. квадратных метров.

Пожар в Бронницах полностью ликвидирован, — сообщили в МЧС.

Ранее появилась информация, что пожар в промзоне подмосковных Бронниц, в результате которого сгорело несколько автомобилей, мог быть вызван коротким замыканием. Однако существуют и другие возможные причины инцидента.

В Ярославском областном суде ранее заявили, что жителя Ростовского района приговорили к 8,5 годам лишения свободы за поджог дома матери сотрудницы полиции. По данным следствия, мужчина решил спалить жилище соседки, полагая, что из-за сообщения ее дочери к нему пришли с обыском. Суд обязал подсудимого выплатить потерпевшей 1,1 миллиона рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.

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