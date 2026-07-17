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17 июля 2026 в 10:43

Названа предварительная причина пожара в промзоне подмосковных Бронниц

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в промзоне Бронниц

Спасатели ликвидируют пожар в промзоне в подмосковных Бронницах Спасатели ликвидируют пожар в промзоне в подмосковных Бронницах Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Короткое замыкание могло стать причиной возгорания нескольких автомобилей и пожара в промзоне подмосковных Бронниц, сообщили ТАСС в оперативных службах. Также рассматриваются и другие версии произошедшего.

Предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Рассматриваются и другие версии, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 17 июля, в промышленной зоне подмосковных Бронниц произошел крупный пожар на площади 5 тыс. кв. метров, в результате которого загорелись несколько автомобилей. К его тушению привлекли около 60 спасателей и 20 единиц спецтехники. Кроме того, в «Мособлпожспасе» уточнили, что на территории промзоны загорелись два бензовоза и две «Газели», из-за чего произошел разлив топлива.

Между тем в ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что открытое горение на территории промышленной зоны в подмосковных Бронницах ликвидировано. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

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