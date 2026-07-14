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14 июля 2026 в 17:41

Собака устроила пожар в доме и лишила жизни двух питомцев

Собака случайно включила тостер и устроила пожар в доме в Мэриленде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В американском штате Мэриленд собака случайно включила тостер, что привело к пожару в доме, сообщает Fox News. Инцидент произошел в городе Белкэмп, когда хозяев не было дома. Соседи успели вынести из горящего здания двух собак, однако еще двух питомцев спасти не удалось.

Пожарные прибыли на место через 20 минут и ликвидировали возгорание. По итогам расследования установили, что одна из собак запрыгнула на кухонную стойку и случайно включила тостер, после чего искра воспламенила находившиеся рядом горючие предметы. В пожарной службе назвали произошедшее несчастным случаем и напомнили владельцам животных о необходимости не оставлять питомцев без присмотра.

Ранее в Ростове-на-Дону 12-летний ребенок погиб от полученных ожогов. Трагедия произошла 29 июня на территории Первомайского района города. Мальчик находился в компании сверстников, когда во время игры дети неосторожно обращались с легковоспламеняющейся жидкостью. Один из подростков загорелся, а друзья попытались потушить пламя и оказать ему помощь, однако спасти ребенка не удалось.

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