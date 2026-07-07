Баловство детей с бензином обернулось страшной трагедией в Ростове Школьник погиб после неосторожного обращения с бензином в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону 12-летний ребенок погиб от ожогов, сообщает Telegram-канал «112». Трагедия случилась 29 июня на территории Первомайского района города. Мальчик находился в компании сверстников, во время игры они неосторожно обращались с легковоспламеняющейся жидкостью.

Как уточнил канал, один из них загорелся, приятели попытались сбить пламя и оказать помощь, однако их усилия оказались безуспешными. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в лечебное учреждение. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Ранее в Дагестане двое детей погибли при пожаре. Их нашли обнимающимися в углу комнаты, при этом ожогов на телах несовершеннолетних не было. По предварительной версии, в момент возгорания дети находились дома одни, поскольку родители были на работе.

До этого в Янаульском районе Башкирии утонул трехлетний мальчик. По предварительной версии, ребенок гостил у родственников и играл во дворе вместе со старшей сестрой. В какой-то момент взрослые потеряли его из виду, мальчик самостоятельно пошел к расположенному рядом с домом пруду, оступился и упал в воду.