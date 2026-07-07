Тела обнимающихся детей нашли в сгоревшем доме

Двое детей погибли при пожаре в Дагестане, передает Telegram-канал Mash. По его информации, спасатели нашли их обнимающимися в углу комнаты. При этом ожогов на телах несовершеннолетних не было.

Как уточнил канал, дети оставались дома одни — по предварительной версии, родители в это время были на работе. Причина возгорания пока не установлена. Глава села предположил: что-то начало тлеть, малыши испугались, забились в угол, обнялись и стали ждать, когда их спасут. Огонь до комнаты не добрался, но детей спасти не успели — они задохнулись до приезда пожарных.

Ранее три человека погибли при пожаре в садовом доме в Челябинске. Открытое горение было ликвидировано, в тушении огня участвовали 22 спасателя, было задействовано шесть единиц техники.

До этого мужчина и женщина погибли при пожаре в одноэтажном доме в Кургане. При этом 20 человек, в том числе двое детей, самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия спасателей. Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.