Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 16:42

Тела обнимающихся детей нашли в сгоревшем доме

Двое детей погибли при пожаре в Дагестане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое детей погибли при пожаре в Дагестане, передает Telegram-канал Mash. По его информации, спасатели нашли их обнимающимися в углу комнаты. При этом ожогов на телах несовершеннолетних не было.

Как уточнил канал, дети оставались дома одни — по предварительной версии, родители в это время были на работе. Причина возгорания пока не установлена. Глава села предположил: что-то начало тлеть, малыши испугались, забились в угол, обнялись и стали ждать, когда их спасут. Огонь до комнаты не добрался, но детей спасти не успели — они задохнулись до приезда пожарных.

Ранее три человека погибли при пожаре в садовом доме в Челябинске. Открытое горение было ликвидировано, в тушении огня участвовали 22 спасателя, было задействовано шесть единиц техники.

До этого мужчина и женщина погибли при пожаре в одноэтажном доме в Кургане. При этом 20 человек, в том числе двое детей, самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия спасателей. Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Регионы
Дагестан
дети
возгорания
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненых при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.