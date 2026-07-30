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30 июля 2026 в 13:14

«Пришлось поползать»: известного российского хоккеиста прооперировали

Хоккеист Марков сообщил об операции на позвоночнике

Даниил Марков Даниил Марков Фото: Ярослав Неелов/РИА Новости
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Экс-защитник сборной России по хоккею, призер Олимпиады и чемпион мира Даниил Марков сообщил в разговоре с ТАСС, что месяц назад перенес операцию на позвоночнике. Проблема с межпозвонковой грыжей мучила спортсмена с 2001 года, однако на протяжении четверти века удавалось избегать хирургического вмешательства.

С ней играл и потом вел активный образ жизни, но через 25 лет случилось так, что без операции не обойтись. Мне пришлось даже, что называется, поползать, — пояснил спортсмен.

Ранее Марков заявил, что готов выставить свои трофеи на торги. Все средства от реализации коллекции спортсмен намерен передать в фонд поддержки бойцов специальной военной операции.

Кроме того, российский защитник клуба НХЛ «Юта Маммот» Михаил Сергачев заявил, что доволен решением хоккеиста Александра Овечкина остаться в профессиональном спорте. 40-летний нападающий заключил однолетнее соглашение с «Вашингтон Кэпиталз».

Также олимпийский чемпион и хоккейный тренер Вячеслав Фетисов заявил, что испытывает радость за соотечественника Овечкина, подписавшего свежее соглашение с «Вашингтон Кэпиталз». Легендарный защитник признался, что в грядущем розыгрыше Кубка Стэнли будет болеть за российского форварда.

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