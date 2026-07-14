«Очень рад»: российский хоккеист о продолжении карьеры Овечкина

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» Михаил Сергачев заявил, что рад решению Александра Овечкина продолжить спортивную карьеру, передает корреспондент NEWS.ru. 40-летний форвард продлил соглашение с «Вашингтон Кэпиталз» на один год.

Был очень рад его решению. До последнего не спрашивал у него, чтобы не спойлерил. Он мой кумир с детства. Очень рад, что игрок такого уровня может продолжать карьеру и показывать нам свою игру в течение еще года. Я очень счастлив, — заявил Сергачев.

Овечкину принадлежит рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (929). С учетом матчей плей-офф россиянин занимает второе место в истории, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки (1016). 40-летнему нападающему осталось забить 10 голов для повторения этого показателя.

В ходе выступлений за «Вашингтон» Овечкин становился обладателем Кубка Стэнли, а также трижды признавался самым ценным игроком лиги. Форвард 10 раз заканчивал регулярный чемпионат в ранге лучшего снайпера.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал правильным решение Овечкина продлить контракт с «Кэпиталз». Он отметил, что у россиянина остается огромная мотивация.