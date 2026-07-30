Юрист объяснил, в каком случае аренда квартиры выгоднее ипотеки

Аренда жилья становится выгоднее ипотеки при частой смене места жительства, заявил NEWS.ru юрист, бизнес-консультант Илья Русяев. По его словам, лишь каждый 10-й опрошенный рассматривает кредит при решении квартирного вопроса.

Сравнение ипотеки и аренды сводится к конкретному расчету на определенный срок проживания в городе. Если платеж по кредиту сопоставим с арендной ставкой и человек рассчитывает жить на одном месте больше пяти-семи лет, покупка постепенно формирует актив, который растет в цене и остается в собственности после выплаты займа. Аренда сохраняет преимущество там, где горизонт короче, заработок сильно колеблется от месяца к месяцу или ипотечный платеж заметно выше, — поделился Русяев.

Он отметил, что, согласно опросам, 63,8% респондентов имеют собственное жилье, еще 17,5% проживают в квартирах родителей или родственников, а 7,7% арендуют квартиры у посторонних. По словам юриста, среди опрошенных в возрасте 18–30 лет только 19% имеют свою жилплощадь, 41% живет с близкими, а 27% снимают жилье. При этом, добавил бизнес-консультант, к 41–50 годам доля собственников возрастает до 76%.

63,1% опрошенных не планируют менять жилищные условия в ближайшие годы. Из тех, кто планирует решение квартирного вопроса, 10,5% рассматривают ипотеку, 8,4% рассчитывают на собственные накопления и 5,6% ограничатся ремонтом. При выборе объекта на первом месте у 59,3% цена, ипотечная возможность важна для 27,6%, транспортная доступность для 25,4%, инфраструктура района для 20,9%, безопасность района для 13,8%. Больше половины, 56,9%, планируют однокомнатную квартиру, еще 31,3% выбирают двухкомнатную, — заключил Русяев.

Ранее член экспертного совета по цифровой экономике при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин заявил, что родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появится третий и последующий ребенок, смогут получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. По его словам, важно, чтобы и заявитель, и все дети были гражданами России.