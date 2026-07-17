Погода в Москве в субботу, 18 июля: слабый ветер и тепло до +26 градусов

Погода в Москве в субботу, 18 июля: слабый ветер и тепло до +26 градусов

Завтра, 18 июля, в Москве будет малооблачно. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 18 июля

Суббота и воскресенье, 18 и 19 июля, принесут в центральные области Европейской России контрастную погоду — такую, какую обычно связывают с резко континентальным климатом, пишут «Метеовести».

Так, в субботу и воскресенье в Москве будет малооблачно и сухо, ветер останется слабым. Ночные температуры окажутся довольно прохладными — около +10 градусов. Зато днем воздух прогреется существенно: в субботу ожидается +24−26 градусов, а в воскресенье — +27−29 градусов.

По прогнозам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на субботу, 18 июля, температура опустится: ожидается от +9 до +12 градусов. Зато днем солнце, которое взойдет уже в 04:10 по местному времени, прогреет воздух от +24 до +27 градусов.

По данным «Яндекс.Погода», 18 июля днем и вечером в российской столице ожидается +25 градусов, ночью — +18 градусов. Дожди и другие осадки не прогнозируются.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 18 июля

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 18 июля в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура будет колебаться от +15 до +17 градусов, днем — от +27 до +29 градусов. Ветер южный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что жителей города в выходные дни ждет контраст: жаркая и солнечная суббота сменится дождями и небольшим похолоданием в воскресенье.

Так, завтра, 18 июля, по прогнозам Колесова, воздух в Санкт-Петербурге прогреется до +26–28 градусов. Осадков не ожидается, но атмосферное давление начнет снижаться. В воскресенье, 19 июля, в регион придет циклон с Балтики. Ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха понизится до +23–25 градусов.

По данным «Яндекс.Погода», 18 июля будет +26 градусов днем и вечером, +21 градус — ночью. Также ночью ожидается дождь.

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