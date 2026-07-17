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17 июля 2026 в 13:22

Обстановка в Крыму 17 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 17 июля, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 17 июля, изменение расписания

Все поезда «Таврия» крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк до 20 июля включительно. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, уточнила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, что изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Сначала укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Затем число действующих маршрутов сократили.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на автомобиле можно через Крымский мост. В канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе сообщили, что 17 июля движение по Крымскому мосту перекрыто.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Накануне вечером также было закрыто движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали с 21:43 до 05:13. По состоянию на шесть утра на мостовом переходе есть очереди с обеих сторон.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства, а также находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, который проходит по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

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Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
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