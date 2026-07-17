Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июля: где можно заправиться

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июля: где можно заправиться

В Севастополе сегодня, 17 июля, не будет свободной продажи топлива на АЗС «АТАН», заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 17 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 17 июля продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Водителям при себе необходимо иметь оригинал СТС, номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде.

«Сколько можно заправить? Лимит — 30 литров. Лимит на АИ-95 — 20 литров. Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2», — заявил он.

Губернатор Севастополя напомнил, что временно в городе разрешена заправка в канистры, чтобы жители могли заправить домашние генераторы.

На заправках «АТАН» 17 июля свободной продажи топлива не будет, предупредил Развожаев. Губернатор отметил, что топливо ДТ NP 17 июля можно купить свободно, без QR-кода, на всех АЗС, лимит — 40 литров.

«Стоимость топлива. Продолжаем в круглосуточном режиме работать над топливным вопросом. Сейчас важно сделать так, чтобы севастопольцы не платили за сложную логистику. Вместе с федеральным штабом прорабатываем механизм, который позволит поставщикам закупать топливо по более выгодной цене. Это должно стабилизировать стоимость бензина в Крыму и Севастополе», — заявил Развожаев.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 17 июля

Продажа топлива в Крыму в пятницу, 17 июля, организована на нескольких автозаправочных станциях (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики. Согласно данным интерактивной карты, заправиться бензином и дизелем можно в Ялте, Симферополе, Евпатории, Керчи, Джанкое, Щелкино и других населенных пунктах.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти приняли решение о субсидировании закупок топлива для республики. Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.

«Рассчитываем, что к понедельнику у нас вопрос субсидий будет решен окончательно», — сказал Аксенов.

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