Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 12:42

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июля: где можно заправиться

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Севастополе сегодня, 17 июля, не будет свободной продажи топлива на АЗС «АТАН», заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 17 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 17 июля продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Водителям при себе необходимо иметь оригинал СТС, номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде.

«Сколько можно заправить? Лимит — 30 литров. Лимит на АИ-95 — 20 литров. Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Таврида-1, Таврида-2», — заявил он.

Губернатор Севастополя напомнил, что временно в городе разрешена заправка в канистры, чтобы жители могли заправить домашние генераторы.

На заправках «АТАН» 17 июля свободной продажи топлива не будет, предупредил Развожаев. Губернатор отметил, что топливо ДТ NP 17 июля можно купить свободно, без QR-кода, на всех АЗС, лимит — 40 литров.

«Стоимость топлива. Продолжаем в круглосуточном режиме работать над топливным вопросом. Сейчас важно сделать так, чтобы севастопольцы не платили за сложную логистику. Вместе с федеральным штабом прорабатываем механизм, который позволит поставщикам закупать топливо по более выгодной цене. Это должно стабилизировать стоимость бензина в Крыму и Севастополе», — заявил Развожаев.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 17 июля

Продажа топлива в Крыму в пятницу, 17 июля, организована на нескольких автозаправочных станциях (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики. Согласно данным интерактивной карты, заправиться бензином и дизелем можно в Ялте, Симферополе, Евпатории, Керчи, Джанкое, Щелкино и других населенных пунктах.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти приняли решение о субсидировании закупок топлива для республики. Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.

«Рассчитываем, что к понедельнику у нас вопрос субсидий будет решен окончательно», — сказал Аксенов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июля: где сбои в России

ДНК-тест, отказ от дочери, борьба за 10 млн: как живет Александр Головин

Почему не работает Telegram сегодня, 17 июля: замедление, заблокируют ли

Регионы
Крым
бензин
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры задержания блогера Ильи Ремесло
Молодая девушка оказалась под прицельным ударом ВСУ
Россиянам рассказали, как мошенники наживаются на загранпаспортах
Иркутские власти выделят еще 16 млн рублей на ремонт котельных в Бодайбо
Как текстиль помогает создать ощущение дорогого интерьера
Мэр Нью-Йорка посмотрел полуфинал ЧМ-2026 в тюрьме
Дизайнер 4forms рассказала, почему жакет стал главным предметом гардероба
Власти Перми рассказали о судьбе пенсионера, живущего в палатке
В Европе указали на угрозу «хрупкому перемирию» США и Китая
Песков сделал заявление о вмешательстве РФ в чужие дела после слов Трампа
«Бред сивой кобылы»: в Крыму жестко ответили бывшему главе МИД Украины
«Интересный опыт»: дочь Шукшиной поиграла бицепсами в откровенном платье
Захарова подтвердила отказ пожать руку немецкому послу
Группа Modern Talking может вернуться на сцену
Врач опроверг крайне опасный миф об арбузах
Мостовой назвал фаворита матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
Навроцкий не допустил изменения семейного права в Польше
Трампа поставили на место после слов о «российском вмешательстве»
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июля
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июля: где можно заправиться
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.