Как проверить качество бензина: учимся читать паспорт топлива

На фоне дефицита топлива в отдельных регионах России было разрешено обращение бензина с более низкими экологическими требованиями. Таким образом, на некоторых заправках будут отпускать бензин стандарта Евро-3, а не Евро-5. Чтобы определить, насколько хорошее топливо заливается в бак, водители могут изучить паспорт качества топлива — документ, который по закону обязана предоставить любая заправка в России. Как его найти, как прочитать и что в нем самое важное — в материале NEWS.ru.

Почему паспорта качества стали актуальными

В целях нормализации ситуации с оборотом топлива в России было подписано распоряжение, согласно которому разрешается обращение топлива экологического класса К5. Это означает, что на заправках начнут отпускать топливо стандарта Евро-3, которое отличается повышенным содержанием серы. Если в бензине Евро-5 ее не более 10 мг/кг, то в Евро-3 — 150 мг/кг.

Большое количество серы в топливе приводит к быстрой деградации моторного масла. Именно это обстоятельство сделало паспорт качества не просто формальностью, а рабочим инструментом. Ознакомившись с документом, водители могут определить, сколько конкретно серы содержится в каждой отдельной партии бензина.

Что такое паспорт качества топлива и кто его выдает

Паспорт качества — это официальный сопроводительный документ, который выпускается на каждую партию топлива. Он составляется на основе результатов испытаний в лабораториях и подтверждает соответствие бензина или дизеля установленным требованиям.

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Документ готовит производитель — нефтеперерабатывающий завод или нефтебаза, — и он сопровождает партию на всем пути: от завода до резервуара АЗС. При этом на одну цистерну оформляется один паспорт.

Как посмотреть паспорт на АЗС

Право потребовать паспорт качества закреплено законодательно (п. 71 правил розничной продажи товаров от 31.12.2020 № 2463), поэтому продавец обязан предоставить заверенную собственником АЗС копию документа о качестве. В нем должны быть указаны наименование изготовителя, наименование нефтебазы и адрес, с которой произведена отгрузка топлива, а также размер партии и дата отгрузки.

Паспорт должен быть вывешен в уголке покупателя или доступен по первому требованию. Если его нет в открытом доступе — попросите оператора. Если оператор отказывает — это нарушение ваших прав как потребителя, которое фиксируется письменно и передается в Роспотребнадзор или Росстандарт. Причем Постановление Правительства № 2463 позволяет фотографировать документы прямо на торговом объекте — фиксировать нарушения с телефоном в руке законно.

Как читать паспорт: что смотреть в первую очередь

Есть несколько ключевых параметров, которые дадут ответ на главный вопрос: соответствует ли топливо, которое вы заливаете в бак, заявленным характеристикам.

Маркировка топлива — первое, на что нужно смотреть. Для бензина это АИ-[октановое число]-К5. Например, «АИ-95-К5» означает бензин с октановым числом 95 и экологическим классом К5 (то есть Евро-5). Буква К5 — это и есть подтверждение экологического класса. Для дизельного топлива применяется обозначение ДТ-[буква]-К5, где буква означает сезонность: «Л» — летнее, «Е» — межсезонное, «З» — зимнее, «А» — арктическое. Если на колонке написано «АИ-95», а в паспорте — «АИ-92», то это прямое несоответствие и основание для жалобы.

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Октановое число — ключевой показатель для бензина. Оно отражает детонационную стойкость топлива, то есть его способность воспламеняться строго по команде свечи зажигания, а не произвольно под давлением в цилиндре. Если реальное октановое число ниже заявленного, возникает детонация. Долгая езда на таком бензине разрушает поршни, клапаны и стенки цилиндров.

Содержание серы — особенно важный параметр. В стандартном топливе класса Евро-5 допустимо не более 10 мг/кг серы. При сгорании сера превращается в оксиды, которые в присутствии воды образуют серную кислоту прямо внутри мотора. Она разъедает форсунки, ускоряет износ поршневых колец и разрушает катализатор. Моторное масло в присутствии серы теряет свои защитные свойства значительно быстрее. Чем выше значение в паспорте — тем выше риск для двигателя. Показатель в 150 мг/кг, разрешенный к обороту до конца 2026 года, допустим технически, но для современных турбированных двигателей и двигателей с непосредственным впрыском это означает необходимость вдвое сократить интервал замены масла.

Доля ароматических углеводородов — по стандарту Евро-5 она ограничена 35%, но по действующему до 31 декабря 2026 года разрешению допускается до 42%. Но чем меньше ароматических углеводородов, тем лучше для мотора. Это обусловлено тем, что при сгорании они образуют нагар, который оседает на клапанах, поршневых кольцах и стенках камеры сгорания.

Температура предельной фильтруемости — параметр, важный для дизеля. Он показывает, при какой минимальной температуре дизельное топливо сохраняет текучесть. Для зимнего дизеля это значение должно быть не выше −20 °С, для арктического — не выше −38 °С. Некоторые марки арктического дизеля имеют еще более жесткие показатели — например, −50 °С для ДТ-А2-К5. Если значение в паспорте выше −20 °С, а за окном ударил мороз — утром двигатель просто не заведется.

Простые правила, которые снижают риск

Паспорт качества — главный инструмент проверки. Но есть и несколько практических правил, которые снижают вероятность нарваться на суррогат еще до того, как вы откроете документ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самое главное — заправляться на АЗС федеральных сетей с собственными лабораториями контроля качества. Именно там шансы получить соответствующее паспорту топливо максимальны: репутационные риски слишком велики, чтобы рисковать ими ради сомнительной экономии. Настораживать должна и цена, которая заметно ниже среднерыночной.

Кроме того, стоит обращать внимание на пломбы на колонках. Нарушенная пломба означает, что кто-то пользовался измерительным оборудованием — и это причина как минимум насторожиться и не торопиться с заправкой.

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