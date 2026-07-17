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17 июля 2026 в 10:55

Почему не работает Telegram сегодня, 17 июля: замедление, заблокируют ли

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сегодня, 17 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 17 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 17 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 18% жалоб на сбои в работе Telegram 17 июля приходятся на Волгоградскую и Самарскую области, 9% — на Московскую, Воронежскую, Новосибирскую, Ростовскую, Саратовскую, Свердловскую области и Краснодарский край.

Почему не работает Telegram 17 июля

Роскомнадзор в начале 2026 года ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных и противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев в начале 2026 года пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заблокируют ли Telegram в России, когда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — прокомментировал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что Telegram в России заблокируют «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране состоятся парламентские выборы.

При этом основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин уверен, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. Он подчеркнул, что сервис давно вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру.

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