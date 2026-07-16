Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 11:09

Почему не работает Telegram сегодня, 16 июля: замедление, когда заблокируют

Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 16 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 16 июля

Новые жалобы на Telegram оставляют россияне на мониторинговом сайте «Сбой.рф» в четверг, 16 июля. В мессенджере не отправляются сообщения, не загружается медиа, не отображается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается около двух десятков жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы — 46%, Башкирии, Оренбургской и Ярославской областей — по 15%, Краснодарского края — 8%.

Почему не работает Telegram сегодня, 16 июля, замедление

Роскомнадзор принимает меры против Telegram с начала года, так как мессенджер не следует букве закона. Регулятор предупредил об усилении мер с целью добиться исполнения законодательства.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует российским законам, администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram сможет работать в России без ограничений, если исполнит требования российского законодательства и «будет на гибком контакте» с властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Блокировка Telegram в России может пройти «по системе YouTube», предположил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его оценке, это может случиться к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы.

Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов, ранее заявил эксперт Владислав Войтенко. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», подчеркнул он.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

Однако предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

Читайте также:

Солдатский «винегрет» в ДНР, прорыв обороны ВСУ: новости СВО к утру 16 июля

Прорвали эшелонированную оборону ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 июля

Общество
мессенджеры
Telegram
блокировки
замедления
Роскомнадзор
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России ударили по местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия
Евросоюз нарастил импорт газа из России до максимума с начала 2025 года
В Минобороны раскрыли успехи работы ПВО за сутки
В Армении по ошибке задержали тезку известного хакера
Россиянам напомнили, какие продукты не содержат углеводов
Военный эксперт ответил, чем чревата частая смена руководства на Украине
Пенсионер из Константиновки спас двух раненных бойцов СВО
ФСБ ликвидировала сеть мошенников в Крыму
Генеалог объяснила, почему зумеры стали в семь раз чаще изучать свои корни
Иностранец попытался вывезти из России чемодан с монетами XIX века
Сын умершего Смирнова вспомнил о его большой любви к кошкам
Российский юрист стал жертвой путаницы с хакером-тезкой
«Серьезное расширение»: стало известно об успехах ВС РФ у Константиновки
На Украине назначили нового премьер-министра
Магнитные бури сегодня, 16 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение
В Варшаве открыли выставку об украденных российских сокровищах
Пьяный мужчина с боевым карабином устроил забег по подъезду
Пришел «сентябрь»? Ледяные ночи и новые ливни: прогноз погоды в Москве
Тренер ответил, сколько шагов на самом деле нужно делать для здоровья
Российские фигуристы получили нейтральный статус от ISU
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.