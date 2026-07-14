Почему не работает Telegram сегодня, 14 июля: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 14 июля: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 14 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 14 июля

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» во вторник, 14 июля, появились новые жалобы на Telegram. Мессенджер плохо работает из России: не отправляются сообщения, не загружается медиа, не отображается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается более шести десятков жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы — 31%, Челябинской и Самарской областей — по 9%, Краснодарского края — 7%, Санкт-Петербурга, Саратовской, Смоленской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Новосибирской, Омской и Пензенской областей — по 4%.

Почему не работает Telegram сегодня, 14 июля, замедление

Роскомнадзор ограничивает работу Telegram с начала года, так как мессенджер не следует букве закона. Регулятор предупредил об усилении мер с целью добиться исполнения законодательства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует российским законам, администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram сможет работать без ограничений в России, если исполнит требования российского законодательства и «будет на гибком контакте» с властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Блокировка Telegram может пройти «по системе YouTube», предположил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его оценке, это может произойти к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы.

Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов, ранее заявил эксперт Владислав Войтенко. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», подчеркнул он.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

Однако предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

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