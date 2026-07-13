Почему не работает Telegram сегодня, 13 июля: замедление, заблокируют ли

Почему не работает Telegram сегодня, 13 июля: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 13 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 13 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 13 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 29% жалоб на сбои в работе Telegram приходятся на Москву, 13% — на Санкт-Петербург, 5% — на Краснодарский край, Калужскую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Самарскую области и Калмыкию, 3% — на Архангельскую и Тульскую области, Алтайский край и Тюмень.

Почему не работает Telegram 13 июля

Роскомнадзор в начале 2026 года ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных и противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев в начале 2026 года пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Кроме того, он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что Telegram в России заблокируют «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране состоятся парламентские выборы.

Эксперт Владислав Войтенко ранее заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. Он считает, что о работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть».

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