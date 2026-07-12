Погода в Москве в понедельник, 13 июля: небольшие дожди и прохлада до +15

Погода в Москве в понедельник, 13 июля: небольшие дожди и прохлада до +15

В Москве и Московской области завтра, 13 июля, ожидаются кратковременные дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 13 июля

По словам Евгения Тишковца, погоду в Москве в понедельник, 13 июля, будет определять тыловая часть циклона.

«В понедельник столичный регион окажется в тыловой части циклона. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозовое положение. Ветер северный 4–9 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью — от +15 до +18 градусов, днем — от +19 до +22 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы. „Камней“ с неба больше не будет», — отметил он.

По данным метеоцентров, в воскресенье ночью столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов, в центре российской столицы воздух остынет лишь до +19 градусов. Днем температура поднимется до +22 градусов. Ожидаются небольшие дожди в течение всего дня. Атмосферное давление установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба. Возможны порывы ветра до 15 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 13 июля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июля в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +30 градусов.

«13 июля будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура днем — от +5 до +27 градусов. Температура воздуха ночью — от +19 до +21 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что температура воздуха в начале следующей недели будет находиться в пределах +25–28 градусов.

«На следующей неделе немного прохладнее, но на +25–28 градусов можно рассчитывать в дневные часы. Да и ночные температуры в городе тоже очень высокие, до +16–18 градусов. Атмосферное давление сейчас еще повышается, но очень высокого давления ждать пока не стоит», — добавил он.

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