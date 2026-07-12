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12 июля 2026 в 10:40

Почему не работает Telegram сегодня, 12 июля: замедление, заблокируют ли

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Сегодня, 12 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие подробности известны, в чем причины?

Где не работает Telegram 12 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 12 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 38% жалоб на сбои в работе Telegram 12 июля приходятся на Санкт-Петербург, 18% — на Москву, 9% — на Московскую область, 6% — на Приморский и Хабаровский края и Волгоградскую область, 3% — на Самарскую область и Дагестан.

Почему не работает Telegram 12 июля

Роскомнадзор в начале 2026 года ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, а также противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев в начале года заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Заблокируют ли Telegram в России, когда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что Telegram в России заблокируют «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут парламентские выборы.

Эксперт Владислав Войтенко ранее заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. По его мнению, о работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть».

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. Вероятно, дело идет к полной блокировке», — добавил он.

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