Слухи о свадьбе, работа с Зеленским, отпуск: как живет Светлана Ходченкова

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Ходченковой

Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Щукина.

Актриса снималась в картинах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Одноклассники», «Мамы», «Я „любила“ мужа», «Маме снова 17», «Спойлер», «Пророк. История Александра Пушкина», «Жемчуг» и других. Всего в ее фильмографии более 110 работ.

С 2005 по 2010 год Ходченкова была замужем за коллегой Владимиром Яглычем.

В 2011 году актриса встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным.

Сейчас Ходченкова не раскрывает подробности личной жизни. По информации KP.RU, она тайно вышла замуж в прошлом году.

«Светлана Ходченкова не делится сама подробностями личной жизни. Но у нее действительно есть любимый мужчина, который о ней заботится. Она вышла замуж не „давно“, а в прошлом году. Муж и не актер, и не режиссер. Говорят, что это успешный бизнесмен, в том числе в сфере IT», — раскрыл изданию продюсер из киноиндустрии.

Светлана Ходченкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Ходченкова говорила о Зеленском

В апреле 2019 года Светлана Ходченкова сделала комплимент украинскому политику Владимиру Зеленскому. Тогда актриса назвала его «безумно харизматичным и с нереальным чувством юмора».

Артисты вместе снимались в нескольких картинах.

«Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. „Любовь в большом городе“ — три картины. „Наполеон и Жозефина“, „Ржевский против Наполеона“, „Служебный роман. Наше время“. И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать», — сказала Ходченкова KP.RU.

В июле прошлого года актрису внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за визитов в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы. Дополнительным основанием для внесения в базу была названа якобы незаконная коммерческая деятельность Ходченковой на полуострове.

Чем сейчас занимается Ходченкова

Светлана Ходченкова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Зал ожидания».

В скором времени также выйдут картины «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой», «Большая фарма», «Жемчуг», «Анна К», «Отель „У погибшего альпиниста“» и «Кровь на танцполе» с ее участием.

Недавно Ходченкова в соцсетях показала фотографии, сделанные в отпуске: она снялась на пляже после прогулки на велосипеде. В кадр попали два транспортных средства, из-за чего подписчики сделали вывод, что артистка отдыхает с избранником.

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