В базе «Миротворца» оказалась российская партнерша Зеленского по кино Светлана Ходченкова попала в базу «Миротворца» из-за визитов в Крым

Российская актриса Светлана Ходченкова оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА Новости. Поводом стали ее визиты в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы.

Дополнительным основанием для внесения в базу названа якобы незаконная коммерческая деятельность Ходченковой в Крыму. Интересный контекст ситуации — кинематографическое прошлое актрисы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 2009 году они сыграли пару в романтической комедии «Любовь в большом городе», а в 2011 году — в ремейке «Служебного романа» под названием «Служебный роман. Наше время». Примечательно, что режиссер последнего фильма, Сарик Андреасян, также числится в базе «Миротворца».

Ранее в базе МВД Украины появилась информация, что по линии СБУ разыскивают народных артистов РФ Карена Шахназарова и Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий. Их обвиняют в «поддержке действий России». Депутата Госдумы Певцова объявили в розыск в феврале 2024 года, Повалий — в марте, а гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Шахназарова — в июле того же года. Артисты также внесены в базу украинского сайта «Миротворец».