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03 июля 2025 в 14:21

СБУ объявила в розыск трех знаменитых российских артистов

СБУ разыскивает Шахназарова, Певцова и Повалий

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народных артистов РФ Карена Шахназарова и Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий разыскивают по линии Службы безопасности Украины, следует из базы МВД страны. Их обвиняют в «поддержке действий России».

Депутата Госдумы Певцова объявили в розыск в феврале 2024 года, Повалий — в марте, а гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Шахназарова — в июле того же года. Артисты также внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Ранее в базу украинского ресурса внесли российского блогера Влада Бумагу. Причиной этого стало его участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. На мероприятии, которое прошло в декабре 2024 года, блогер задал главе государства вопрос о работе видеохостинга YouTube в России.

Также в списке «Миротворца» числится лидер группы «Руки Вверх!», российский исполнитель Сергей Жуков. В качестве причины указаны концерты артиста в Крыму.

До этого в базу сайта был внесен режиссер Сарик Андреасян. Администраторы ресурса считают, что он принимал участие в «информационной провокации России против Украины».

Карен Шахназаров
Таисия Повалий
Дмитрий Певцов
СБУ
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