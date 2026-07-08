Биография, поддержка СВО, уголовное дело на Украине: как живет Шахназаров

Народный артист России Карен Шахназаров 8 июля отмечает 73-летие. Как сложились карьера и личная жизнь кинорежиссера, чем он занимается сейчас?

Как прославился Шахназаров

Карен Шахназаров — выдающийся советский и российский режиссер, сценарист и продюсер. Он возглавляет киноконцерн «Мосфильм», является членом попечительского совета Высшей школы телевидения МГУ и Общественной палаты России. Также он часто участвует в интеллектуальных телепередачах на крупных каналах.

Карен Георгиевич родился в семье литератора и философа Георгия Шахназарова и Анны Григорьевны, посвятившей себя семье. Будущий кинорежиссер учился в московской школе №4, а в 1975 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его наставником был Игорь Таланкин, у которого он также работал ассистентом на съемках фильма «Выбор цели».

В 1973–1975 годах Шахназаров работал ассистентом режиссера на студии «Мосфильм». Затем он прошел срочную службу в Советской армии. Карьеру режиссера он начал в 1976 году, а в 1984-м стал режиссером-постановщиком на Мосфильме. В 1987 году возглавил творческое объединение «Старт», которое в 1990 году переименовали в студию «Курьер». С 20 апреля 1998 года занимает пост генерального директора и председателя правления киноконцерна «Мосфильм». Первым его фильмом стал «Добряки».

Картину «Мы из джаза» (1983) Карен Шахназаров снял в начале карьеры. Этот музыкальный фильм принес ему широкую известность. Читатели журнала «Советский экран» назвали его лучшим. Критики высоко оценили и другую его работу — фильм «Курьер» (1986), основанный на собственной повести режиссера.

Среди других значимых фильмов Шахназарова — «Город Зеро» и «Сны», а также драмы «Зимний вечер в Гаграх» и «Цареубийца» с Малькольмом Макдауэллом. Он также снял фильмы «День полнолуния», «Всадник по имени Смерть», «Исчезнувшая империя» и «Белый тигр».

Шахназаров часто писал сценарии сам и сотрудничал с писателем Эдгаром Бородянским. Он вел программу «ХХ век в кадре и за кадром» на канале РТВ и преподавал во ВГИКе, где руководил мастерской режиссуры игрового кино.

Как сложилась личная жизнь Шахназарова

Шахназаров впервые женился в юности. Брак продлился полгода. Режиссер объяснял разрыв просто: отношения распались из-за его неудач в работе.

Второй раз режиссер женился через пару месяцев после знакомства. Елена Сетунская, ныне известная как телеведущая Алена Зандер, через два года после свадьбы родила дочь Анну. Однако и этот союз распался. Елена уехала в США с дочерью и вышла замуж за голливудского продюсера. Только спустя 20 лет Шахназаров встретился с дочерью. Тогда он понял: их пути разошлись, общих тем для разговора почти не осталось.

В начале 90-х годов Карен Шахназаров женился в третий раз. Его супругой стала актриса Дарья Майорова, с которой он познакомился на съемках фильма «Цареубийца». Дарья происходила из семьи, тесно связанной с кинематографом. В этом браке у режиссера родились двое сыновей — Василий и Иван. Даже став взрослыми, они не сразу осознали, что родители расстались, так как отец продолжал активно участвовать в их жизни.

Сегодня Шахназаров живет один. По его словам, это часто приводит к разочарованию в профессии, ведь она лишила его семейного счастья.

Что известно о политической позиции Шахназарова

Режиссер поддержал спецоперацию и действия российских властей. Он уверен, что РФ поступает справедливо в нынешней ситуации.

«У меня нет сомнений, что правда на нашей стороне», — сказал Шахназаров.

В конце февраля 2024 года, накануне выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию, Шахназаров высказал мнение, что итоги специальной военной операции окажут глобальное влияние на мировое сообщество.

«Ситуация с СВО — это все-таки самое важное. От этого все зависит, ее нельзя отделять от внутренней и внешней политики. Мы все надеемся, я, во всяком случае, уверен, что никакой альтернативы нет, кроме выигрыша в этом конфликте. От этого будет зависеть все остальное, потому что это изменит весь мир. И конечно, позиция России от этого будет: и внутренняя, и внешняя политика. Мне кажется, что это ключевой момент сегодня», — сказал Шахназаров.

Карена Шахназарова разыскивают украинские власти. В июле прошлого года его объявили в розыск по линии Службы безопасности Украины. Также известно, что артиста внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Сам Карен Георгиевич сказал, что не хочет обсуждать «всякие глупости».

«Тут вообще не о чем говорить», — заявил народный артист РФ, отметив, что подобные новости периодически «всплывают» в Сети, «кто-то их зачем-то вытаскивает».

В 2024 году Генпрокуратура Украины завела уголовное дело на российского режиссера за поддержку СВО.

Чем сейчас занимается Шахназаров

Шахназаров продолжает творческую деятельность. Он анонсировал и запустил в работу новую историческую картину. Детали сюжета и актерский состав режиссер пока не раскрывает, но в интервью отмечал, что часть сцен планирует снять на территории Кремля. Параллельно в июне 2026 года стартовали съемки современной экранизации его собственной повести «Курьер». Шахназаров присутствовал на первом съемочном дне и дал разрешение на проект: команда не переснимает старый фильм, а создает самостоятельное произведение для нового поколения, перенеся события в наши дни.

Также он продолжает занимать пост генерального директора Мосфильма.

Кроме того, Шахназаров регулярно участвует в дискуссиях на федеральные темы — в том числе в телепрограммах, например у Владимира Соловьева, где высказывает мнение по актуальным политическим и культурным вопросам. Также он предлагал идею заменить школьные уроки «Разговоры о важном» на занятия, посвященные кинематографу.

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