Биография, затворничество, конфликт с Пугачевой: где сейчас Жанна Агузарова

Эксцентричной певице Жанне Агузаровой 7 июля исполняется 64 года. Что известно о ее карьере и личной жизни, чем она занимается сейчас?

Чем прославилась Агузарова

Жанна Агузарова появилась на свет 7 июля 1962 года в поселке Туртас Тюменской области. В 1982 году она переехала в Москву, но не смогла поступить в театральные училища. Тогда Жанна поступила в ПТУ на маляра и начала выступать на студенческих мероприятиях.

В 1983 году Агузарова стала солисткой группы «Браво». В 1988 году начала сольную карьеру. Хитами в исполнении артистки стали песни «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки» и другие.

Продюсер Евгений Болдин сообщил NEWS.ru, что в СССР худсовет не одобрял выступления артистки из-за ее эксцентричного и неординарного внешнего вида.

«Очень смешно вышло с Жанной Агузаровой. Был концерт, посвященный землетрясению в Армении в 1986-м, который шел шесть часов. Агузарова там очутилась со своим коллективом. А она была категорически запрещена, так как выглядела экстравагантной, необычной, манерной, не советской. Тогда не смотрели на голос: красятся не так, волосы зеленые или красные, сережки в ушах или в носу, значит, „не советская“», — отметил он.

После распада СССР Агузарова переехала в США. Там она трудилась диджеем и водила лимузины в Международном центре знаменитостей. В середине 90-х певица вернулась в Россию.

Из-за чего конфликтовали Агузарова и Пугачева

В 90-е годы Жанна Агузарова сотрудничала с театром Аллы Пугачевой. Примадонна открыто говорила, что видела в ней свою потенциальную замену.

Однако Агузарова быстро покинула театр Пугачевой из-за конфликта с коллегой. По мнению Михаила Шахназарова, артистка намеренно не пропустила юную Агузарову на большую сцену.

«Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее „Рождественских встреч“ и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову», — сказал он.

Чем Агузарова занимается сейчас

Жанна Агузарова последний раз выпускала альбом в 2020 году. Певица редко появляется на публике. В 2024 году она посетила премию МУЗ-ТВ.

В 2025 году Агузарова все же выступила с сольным концертом в Москве.

По словам продюсера Сергея Лаврова, у артистки есть своя квартира в Москве. Соседи Агузаровой говорят, что она ведет уединенный образ жизни и может не выходить из дома месяцами.

«Жанна живет в своей Москве, у нее детей нет, семьи нет. Все в своих небесах или в тумане плавает», — говорили они.

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