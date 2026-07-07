«Воронины», личная жизнь, новые роли: куда пропал Георгий Дронов

Георгий Дронов получил всероссийскую известность после роли Кости в сериале «Воронины». Как сложились карьера и личная жизнь артиста, чем он занимается сейчас?

Чем известен Дронов

Георгий Дронов родился 7 апреля 1971 года в Москве. После школы он окончил Московский государственный институт культуры, а затем — Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Первое появление Дронова на экране состоялось в 1999 году — он снялся в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Затем были небольшие роли в крупных картинах, включая «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник».

Широкую известность актеру принесла роль Саши в комедийном сериале «Саша+Маша». Но настоящей визитной карточкой стала роль Константина Воронина в ситкоме «Воронины»: этот проект надолго закрепил за Дроновым образ обаятельного, порой растерянного, но искреннего героя и сделал его одним из самых узнаваемых актеров на российском ТВ.

Среди других заметных работ — роль Толика в фильмах «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», участие в сериалах «Пляж» и «Девушки с Макаровым». Кроме актерской работы, Дронов пробовал себя и в режиссуре: в частности, снимал эпизоды сериала «Счастливы вместе».

Что Дронов говорил о «Ворониных»

Изначально «Воронины» были копией американского сериала «Все любят Рэймонда», но после 11-го сезона стали самостоятельным проектом.

Дронов признавался, что ему близок его персонаж. По словам Дронова, Костя забавно попадает в нелепые ситуации, что делает все происходящее смешным и естественным. Иначе, как отметил актер, сериал назывался бы не «Воронины», а «Дурак Костя».

«Если есть люди, которые привыкли исправлять чужие ошибки и живут за счет этого, то среди них обязательно должен быть такой Костик, который будет источником всех проблем. Иначе тогда не будет непрерывного цикла производства и система нарушится», — объяснял артист.

В 2024 году актер рассказал, что образ Кости Воронина не только сделал его популярным на всю страну, но и стал своего рода «проклятием». По словам артиста, ему было непросто избавиться от этого стереотипа и найти новое амплуа.

Как отметил Дронов, для этого понадобилось время и определенная смелость со стороны продюсеров и режиссеров. Актер подчеркнул, что первым увидел в нем многоплановость режиссер Дмитрий Дьяченко, который понял, что артист способен играть не только в комедиях, и утвердил на роль в своем триллере 2023 года «Бешенство». Дронов выразил режиссеру благодарность за это.

Как сложилась личная жизнь Дронова

Первой избранницей Георгия стала Татьяна Мирошникова. Они познакомились в Останкино: тогда Дронов уже окончил театральное училище и начал работать на телевидении, параллельно играя в Театре-студии «На Юго-Западе», а Татьяна, окончившая театральное училище, выбрала путь телеведущей. Пара прожила вместе около пяти лет в гражданском браке, но до загса дело не дошло.

В 2010 году Георгий встретил свою нынешнюю жену — Ладу. Вскоре они поженились. У пары родились двое детей: дочь Алиса и сын Федор.

Кроме того, у Лады есть дочь Юлия от предыдущего брака. Георгий тепло принял девочку и участвовал в ее воспитании. Юлия носит фамилию отчима, и у нее с актером сложились хорошие отношения.

Чем сейчас занимается Дронов

Георгий продолжает творческую деятельность. У него сразу несколько проектов находятся в производстве или на этапе постпродакшена. Среди них: «Лучшее лето в жизни», «Профессиональный сосед» и «Илья МУРовец».

Также Дронов входит в труппу «Независимого театрального проекта». Сейчас его можно увидеть в спектаклях «Озорная семейка» и «Трактирщица».

Кроме того, актер периодически становится гостем в теле- и радиопередачах. Весной 2026 года он снова побывал в программе Татьяны Устиновой «Мой герой».

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