Жизнь в деревне, интимные фото, слухи о разводе: где сейчас Анна Асти

Жизнь в деревне, интимные фото, слухи о разводе: где сейчас Анна Асти

Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) прославилась как участница популярной группы Artik&Asti. После ухода из коллектива она продолжила выступать сольно. Что известно о личной жизни артистки, чем она занимается сейчас?

Как сложилась личная жизнь Анны Асти

Асти намекнула на расставание с мужем, бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным, еще летом прошлого года. Однако Дзюба отказалась подтвердить или опровергнуть слухи о разрыве с супругом.

«А приходят, возможно, еще лучше, когда ты теряешь кого-то. И возможно, даже не потеря, а только приобретение», — сказала она.

В феврале 2025-го СМИ сообщили, что Анна разошлась с мужем. Согласно информации, знаменитости стали жить по отдельности еще в декабре 2024 года. При этом Юркин продолжает исполнять обязанности концертного директора артистки, отмечали источники.

При этом недавно артистка рассказала, что получила подарок от супруга на день рождения, который был 24 июня.

«Из удивительных подарков... Я думала, что мне подарят козу. Но супруг подарил мне машину, которую я хотела специально для деревни. Это такой пикап большой, я на нем теперь езжу, как такая фермерша серьезная», — пояснила Асти.

Чем сейчас занимается Анна Асти

Дзюба поделилась, что в последнее время живет в деревне. По словам певицы, ее полностью устраивает такой образ жизни из-за хорошей погоды и отсутствия городской суеты. Она добавила, что только в деревне снова ощутила простые человеческие радости.

«Мне там нравится: там спокойно, классно. Постоянно хорошая погода. В Москве, кстати, она всегда хуже. Что удивительно, но это факт. Это так радостно ощущать. Там я чувствую себя ребенком! Могу побыть маленькой девочкой Аней, которая бегает по своим делам, похожим на те, которые у меня были в детстве. Утром просыпаешься с лучами солнца, гавкает мой спасенный пес Мишка, а где-то петухи у соседей поют», — отметила певица.

В феврале Анна в своих соцсетях рассказала, что уехала из России в Испанию, чтобы приобрести андалузских лошадей. В будущем она планирует построить ранчо для любителей и профессионалов.

У Анны Асти на данный момент 12 лошадей и один пони, и она намерена продолжать расширять свою «коллекцию». Певица поделилась, что с юных лет грезила о собственной лошади, и эта мечта осуществилась лишь в 2025 году.

В каких кандалах была замечена Анна Асти

В декабре 2024 года в интернете появились фотографии обнаженной Анны. Они были распространены на некоторых форумах и в Telegram-каналах. Вместе с интимными фото Асти появилось и видео. На нем снят половой акт мужчины и женщины, лиц которых не видно. Певица утверждала, что это видео ей не принадлежит, но подлинность снимков она подтвердила.

Артистка назвала произошедшее грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать ее репутацию. Исполнительница уточнила, что полгода жила в «настоящем кошмаре» — она с мужем подвергалась шантажу, с пары требовали большую сумму денег. Ее размер Анна не огласила.

Зимой 2023 года Анна также оказалась в центре скандала, после того как стала одной из гостей «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. После публикации видеозаписей с мероприятия карьера Анны оказалась под угрозой. Концерты артистки начали отменяться.

Общественники вспомнили, что Асти никак не высказывалась об СВО, хотя получила помимо украинского еще и российское гражданство. Они требовали лишить ее паспорта РФ.

Гонорары Асти за выступления снизились: вместо 10 млн рублей за концерт она запросила 7 млн. Певица временно уехала из России. Весной 2024 года стало известно о ее возвращении и возобновлении концертов. Кроме того, Анна запустила благотворительный фонд «Феникс».

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