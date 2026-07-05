Прага, отсутствие ролей, ссора с Лифановым: куда пропал Алексей Климушкин

Актер Алексей Климушкин в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Чем он сейчас занимается, что известно о его личной жизни?

Чем известен Климушкин

Алексей Климушкин родился 2 мая 1965 года в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

В 1990-е годы он под псевдонимом Аркадий Арнаутский работал диджеем на «Радио Модерн». Затем перешел на «Радио Ностальжи». Также вместе с хореографом Егором Дружининым он руководил театрально-танцевальным коллективом ресторана «Валхалл» в Санкт-Петербурге.

С 2002 по 2005 год Климушкин работал режиссером-постановщиком на канале ТНТ. Он создал программы «Окна», «Бремя денег» и «Дом».

Известность Климушкину принесла роль олигарха Сильвестра Андреевича Сергеева в комедийном сериале «Универ» и его спин-офф «СашаТаня». Также артист снимался в картинах «Черный ворон», «Спецназ-3», «Волшебник», «Весельчаки», «Юрочка» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.

Что известно о личной жизни Климушкина

Алексей Климушкин женат, у него двое детей.

«Один сын учится на архитектора, получает второе высшее образование. Другой решил освоить профессию оператора. Сначала, когда они не могли определиться, чем хотят заниматься, я их заставил просто получить образование, чтобы они знали, кто такой Цезарь, кто такая Клеопатра и дальше. После этого они стали искать что-то для души. Насколько могу, пытаюсь им помочь, но не связями, а финансово, оплачивая их обучение», — сказал он StarHit в 2017 году.

Алексей Климушкин в шоу «Удивительная свадьба» Фото: Victor Dmitriev/Global Look Press

Почему Климушкин поссорился с Нагиевым и Лифановым

На первом курсе Алексей Климушкин познакомился с актерами Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым. Тогда они решили организовать трио «Красная Шапочка» и вместе придумывали номера для капустников и скетч-шоу, а также получали главные роли в спектаклях.

В 2001 году артисты поставили спектакль «Кыся» по роману Владимира Кунина, где исполнили главные роли. В 2007 году Климушкин начал сниматься в сериале «Универ».

«Ребята привыкли, что я всегда немного позади. А тут я трижды за два месяца заранее предупреждаю, чтобы мне замену в „Кысе“ нашли. И кто-то вдруг повернул ситуацию так, что Климушкин, наглый мальчик, кинул всех. Меня из спектакля убрали», — делился он.

Климушкин добавил, что на протяжении нескольких лет в Прощеное воскресенье отправлял бывшим друзьям сообщения, желая помириться, однако не получал ответа.

Почему Климушкин перестал сниматься в сериале «СашаТаня»

В 2023 году Алексей Климушкин ушел из ситкома «СашаТаня».

Актриса Алина Ланина, которая играла роль его супруги Евы, заявила, что это было решение продюсеров.

«Официальная версия: это было решение продюсеров. А по какой именно причине — причин может быть много. В 2022 году вообще много актеров отказались работать в России, кто-то переживал за происходящее со знаком плюс, а кто-то — со знаком минус. Скорее всего, у Алексея были еще какие-то личные недопонимания с продюсером. То есть там был какой-то комплекс обстоятельств, но, повторюсь, официальная причина — это было решение продюсеров. Связано это с их личными взаимоотношениями или с 2022 годом — меня как просто коллегу по цеху лично никто не посвящал», — раскрыла она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Ланина также уточнила, что в сезоне, который был написан на 2022 год, «Климушкина очень резко выписали». При этом она считает, что есть вероятность, что он еще вернется в сериал.

«Нам просто объявили, что в сезоне, который был написан на 2022 год, его очень резко выписали, хотя там были с ним серии. Но в какой-то момент было принято решение, что этих серий не будет. При этом каждый новый сезон оставляет эту ниточку, что он может вернуться», — сказала артистка.

Поклонники в соцсетях связали уход Климушкина из «СашиТани» с тем, что он решил сосредоточиться на новых проектах, но пока о его дальнейших творческих планах информации нет.

Некоторые источники утверждали, что Климушкин перестал сниматься в кино из-за проблем со здоровьем, однако его супруга Лидия опровергла эту информацию.

«Сейчас супруга нет дома. Единственное, что могу сказать: мне смешно. Никакого тяжелого недуга у мужа нет», — опровергла она в беседе с aif.ru.

Чем сейчас занимается Климушкин

По информации Telegram-канала Mash, Алексей Климушкин запустил курсы по самопознанию в Праге. По его информации, артист принимает участие в проекте по кинотерапии, где наставники помогают клиентам через творческие упражнения.

Mash также пишет, что в группе стоимость занятия составляет 32 тысячи рублей, индивидуальное — 48 тысяч рублей. Обещают разные результаты: от «базы» для фильма до статуса «человек искусства».

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