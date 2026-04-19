19 апреля 2026 в 13:52

Сбежавший из РФ звезда «Универа» пытается выжить на курсах по самопознанию

Актер Алексей Климушкин запустил курсы по самопознанию в Праге

Алексей Климушкин Алексей Климушкин Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Актер Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестра Андреевича в сериале «Универ», запустил курсы по самопознанию в Праге, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, 60-летний артист стал участником проекта по кинотерапии, где наставники помогают клиентам через творческие упражнения.

В группе стоимость занятия составляет 32 тыс. рублей, индивидуальное — 48 тыс. рублей. Обещают разные результаты: от «базы» для фильма до статуса «человека искусства».

Сам актер называет себя эмигрантом с кочевым образом жизни. Он рассказывает о переездах, рефлексии, депрессии и о том, как отшельничество привело его к «собственным путеводным звездам». Проект набирает по 15 желающих в месяц.

Ранее государственное обвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 9 годам и 10 месяцам колонии. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его высказывания в интервью, которые следствие сочло распространением заведомо ложной информации.

Общество
актеры
курсы
тренинги
