Актеру-иноагенту грозит девять лет тюрьмы за интервью

Государственное обвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 9 годам и 10 месяцам колонии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Поводом для возбуждения дела стали его высказывания в интервью изданию «Новая газета Европа».

По версии следствия, артист распространял заведомо ложную информацию об обстрелах гражданских объектов со стороны ВС РФ. Помимо лишения свободы, прокуратура настаивает на пятилетнем запрете на публикацию любых материалов в интернете после отбытия наказания. В материалах дела фигурируют экспертизы его слов о конфликте, а также положительные отзывы о литовских режиссерах и изучении латышского языка. Окончательное решение по делу Смольянинова, который в данный момент находится за пределами России, суд вынесет в ближайшее время.

Ранее сотрудники Федеральной службы судебных приставов возобновили исполнительное производство в отношении Смольянинова. Теперь с него будет взыскана задолженность по кредитам, которую он не оплатил. Артист не внес в установленный срок платежи по кредиту.