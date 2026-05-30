30 мая 2026 в 14:09

Медведица встала на пути к свободе у военнообязанного украинца

Медведица помешала украинцу сбежать через горы и лес с Украины, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на пограничников. Военнообязанный мужчина попытался пешком перейти границу с Румынией, однако из-за встречи с диким животным был вынужден залезть на дерево.

Украинцу пришлось вызывать спасателей, они освободили мужчину. Также против беглеца составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что украинские полицейские и военные на пограничном пункте пропуска «Паланка» (граница с Молдавией) проверяли автомобильные цистерны на предмет наличия уклоняющихся от мобилизации. Отмечалось, что всеобщая мобилизация на Украине объявлена с февраля 2022 года и неоднократно продлевается. С тех пор власти принимают все меры для предотвращения выезда мужчин призывного возраста.

Также украинские разработчики создали на русском языке специальное интерактивное приложение, позволяющее пользователям избегать встреч с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Данная программа функционирует в Киеве, Одессе, Полтаве, Харькове и других крупных городах.

