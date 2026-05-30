«Сожрут»: ЕС предсказали беду из-за провокации против России в Румынии Экс-офицер ЦРУ Джонсон: ЕС самоуничтожит себя провокацией против РФ в Румынии

Попытка Евросоюза использовать в качестве провокации падение беспилотника в Румынии для оправдания эскалации конфликта с Россией обернется катастрофой для Брюсселя, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Sabby Sabs. По его мнению, у Европы недостаточно военной мощи для такого рода действий, и европейские политики демонстрируют поведение, которое он расценил как стремление к самоуничтожению.

Не стоит дразнить медведя, потому что медведь встанет, а бегает он быстрее вас и вас просто сожрут. Именно это теперь и произойдет с Европой, — подытожил Джонсон.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявления руководства ЕС по инциденту с дроном в Румынии можно назвать лишь «брюссельскими верещаниями». Упреки нужны для отвода глаз от преступлений украинского президента Владимира Зеленского.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова провести честное и объективное расследование инцидента с беспилотником в Румынии, если Бухарест согласится передать Москве его сохранившиеся обломки. Однако он выразил уверенность, что дрон был украинским.