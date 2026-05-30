Западные страны предоставили президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешение на использование любых видов вооружений и фактически дали ему индульгенцию, заявила RT представитель МИД РФ Мария Захарова. Поэтому они не должны удивляться инцидентам с атаками дронов на их территории.

По словам дипломата, западные страны ежемесячно принимают решения о поставках вооружений, выделяют средства на продолжение боевых действий и активно участвуют в милитаризации Европы через заседания в форматах «Рамштайн» и создание коалиций. Захарова заключила, что Запад сам спровоцировал эту ситуацию, продолжая подпитывать конфликт, «вливая в этот огонь не то что дрова, а просто керосин и бензин».

Ранее дипломат сообщала, что заявления руководства ЕС по инциденту с дроном в Румынии можно назвать лишь брюссельскими верещаниями. По словам Захаровой, они нужны для отвода глаз от преступлений Владимира Зеленского.

Дрон упал на 10-этажный жилой дом в центре Галаца в ночь 29 мая. Произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате происшествия женщина и ее ребенок получили легкие ожоги и были госпитализированы. Из поврежденного здания эвакуировали примерно 70 жильцов. Власти возложили ответственность на Россию, однако никаких доказательств не предоставили.