Названы дополнительные факторы, усиливающие аллергию

Прогулки в ветреную погоду, пыльная обстановка и курение способны усугубить проявления аллергии, объяснил РИА Новости профессор кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России Павел Бережанский. Он добавил, что ухудшение состояния могут спровоцировать также хлор в бассейнах, сильные ароматы, духи, аэрозоли и дезодоранты. Усугубить симптомы способны стресс и недостаток сна.

Усиливать симптомы аллергии могут прогулки и занятия спортом на улице в пик пыления, особенно в утренние часы и сухие ветреные дни. Загрязнение воздуха, выбросы, различная пыль также являются дополнительными раздражителями для слизистых оболочек. Курение также выполняет роль раздражителя, — сказал специалист.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок заявлял, что табачный дым не только вредит здоровью, но и обостряет чувствительность организма к другим раздражителям. По его словам, дети, подверженные пассивному курению, на 25% чаще страдают от аллергии. Количество астматиков в таких семьях возрастает на 58%.