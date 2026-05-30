ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 02:17

Названы дополнительные факторы, усиливающие аллергию

Аллерголог Бережанский: пыль и курение усиливают симптомы аллергии

Как проявляется аллергия на тополиный пух Как проявляется аллергия на тополиный пух Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Прогулки в ветреную погоду, пыльная обстановка и курение способны усугубить проявления аллергии, объяснил РИА Новости профессор кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России Павел Бережанский. Он добавил, что ухудшение состояния могут спровоцировать также хлор в бассейнах, сильные ароматы, духи, аэрозоли и дезодоранты. Усугубить симптомы способны стресс и недостаток сна.

Усиливать симптомы аллергии могут прогулки и занятия спортом на улице в пик пыления, особенно в утренние часы и сухие ветреные дни. Загрязнение воздуха, выбросы, различная пыль также являются дополнительными раздражителями для слизистых оболочек. Курение также выполняет роль раздражителя, — сказал специалист.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок заявлял, что табачный дым не только вредит здоровью, но и обостряет чувствительность организма к другим раздражителям. По его словам, дети, подверженные пассивному курению, на 25% чаще страдают от аллергии. Количество астматиков в таких семьях возрастает на 58%.

Здоровье
аллергия
советы
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.