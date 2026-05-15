Аллерголог предупредила о неочевидной опасности пыльцы для автомобилистов

Аллерголог Рафаелян: поллиноз из-за пыльцы у водителей повышает риск ДТП

Поллиноз из-за пыльцы во время цветения трав, который наблюдается у водителей за рулем, повышает риск ДТП, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» аллерголог Алла Рафаелян. В такой ситуации она посоветовала автомобилистам принять неседативный антигистаминный препарат, а также промыть нос и глаза.

Существует несколько серьезных факторов риска при поллинозе за рулем. Первая опасность — нарушение концентрации: зуд, чихание и слезотечение отвлекают от дороги. Кроме того, ухудшается зрение — отек слизистых и покраснение глаз мешают четко видеть. Еще одна проблема — сонливость, вызываемая антигистаминными препаратами, что за рулем очень опасно. И наконец, при тяжелой аллергии возможны приступы кашля и удушья, вплоть до отека дыхательных путей, — уточнила Рафаелян.

Специалист перечислила простые правила для снижения риска поллиноза в дороге: закрыть окна в машине, включить кондиционер с чистым салонным фильтром и надеть очки. После выхода из автомобиля нужно промыть нос физраствором и протереть лицо влажными салфетками, чтобы удалить пыльцу с кожи.

Ранее аллерголог Алена Бондаренко рассказала, что, чтобы минимизировать реакцию на цветение, нужно принимать душ сразу после возвращения домой и менять одежду. Также, по ее словам, следует чаще проводить дома влажную уборку.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

