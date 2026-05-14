В Новокузнецке водитель заметил пропавшего пенсионера

В Новокузнецке водитель автобуса на маршруте № 91 заметил пенсионера, о пропаже которого объявили ранее, сообщает «Сiбдепо». Мужчина просил высадить его на темной остановке в чужом районе.

Сообщается, что пожилой местный житель пропал днем ранее в семь часов утра. Сотрудникам компании-перевозчика поведение мужчины показалось странным, и они начали изучать фотографии пропавших в городе людей.

Команда автопарка отвезла пенсионера в бокс. Контролеры отогрели его, а другие работники связались с семьей.

