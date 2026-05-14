14 мая 2026 в 16:15

В Новокузнецке водитель заметил пропавшего пенсионера

В Новокузнецке водитель автобуса на маршруте № 91 заметил пенсионера, о пропаже которого объявили ранее, сообщает «Сiбдепо». Мужчина просил высадить его на темной остановке в чужом районе.

Сообщается, что пожилой местный житель пропал днем ранее в семь часов утра. Сотрудникам компании-перевозчика поведение мужчины показалось странным, и они начали изучать фотографии пропавших в городе людей.

Команда автопарка отвезла пенсионера в бокс. Контролеры отогрели его, а другие работники связались с семьей.

Ранее сообщалось, что двое подростков бесследно исчезли в районе озера Светлояр после того, как пошли в поход 8 мая. Они отправились из населенного пункта Владимирское, однако до сих пор не вышли на связь.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
