Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ В Новокузнецке задержали мужчину, напавшего с ножом на работницу ПВЗ

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал пьяного жителя Красноярского края, напавшего с канцелярским ножом на сотрудницу пункта выдачи заказов, сообщает пресс-служба ведомства. Задержанного передали полиции.

По предварительным данным, мужчина пришел в пункт выдачи заказов на улице Смирнова и начал конфликтовать с сотрудницей. В ходе ссоры он нанес ей по лицу порез ножом и скрылся. Получив ориентировки на подозреваемого, сотрудники незамедлительно начали поиски и вскоре задержали 35-летнего жителя Красноярского края с признаками алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Кургане сотрудники полиции задержали местного жителя, который шлепнул сотрудницу ПВЗ по ягодицам. Инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов популярного в городе маркетплейса. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство.