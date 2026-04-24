Дорога в Новокузнецком районе просела еще на 20 см

Дорожная насыпь в Новокузнецком районе опустилась еще на 20 см, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона Дмитрия Киселева. По его словам, речь идет об участке, где произошла деформация полотна.

Сохраняется отрицательная динамика. За последнюю ночь ориентировочно 20 сантиметров еще дополнительно насыпь просела. А общая сложность (проседания. — NEWS.ru.) — порядка пяти метров, — сказал Киселев.

Он также подчеркнул, что в районе ведутся работы по созданию временного технологического проезда для легкового транспорта и специальных служб.