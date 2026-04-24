24 апреля 2026 в 12:09

Дорога в Новокузнецком районе просела еще на 20 см

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дорожная насыпь в Новокузнецком районе опустилась еще на 20 см, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона Дмитрия Киселева. По его словам, речь идет об участке, где произошла деформация полотна.

Сохраняется отрицательная динамика. За последнюю ночь ориентировочно 20 сантиметров еще дополнительно насыпь просела. А общая сложность (проседания. — NEWS.ru.) — порядка пяти метров, — сказал Киселев.

Он также подчеркнул, что в районе ведутся работы по созданию временного технологического проезда для легкового транспорта и специальных служб.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области обрушился участок автодороги, ведущей в сторону Алтая. Инцидент произошел на трассе недалеко от поселка Кандалеп. Причины разрушения не уточняются. На опубликованных кадрах видно, что на дороге образовался обрыв. Запечатлено, как асфальт провалился на нескольких метрах. В результате образовались крупные дыры и трещины. Участок трассы оперативно перекрыли. Водителям придется искать объездной маршрут, так как прямой проезд в сторону Бийска временно невозможен.
