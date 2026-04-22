Под Кемерово обвалилась трасса на Алтай

22 апреля 2026 в 22:03

В Кемеровской области обрушился участок трассы на Алтай

В Кемеровской области обрушился участок автодороги, ведущей в сторону Алтая, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Инцидент произошел на трассе недалеко от поселка Кандалеп.

Причины разрушения не уточняются. На опубликованных кадрах видно, что на дороге образовался обрыв. Запечатлено, как асфальт провалился на нескольких метрах. В результате образовались крупные дыры и трещины.

Участок трассы оперативно перекрыли. Водителям придется искать объездной маршрут, так как прямой проезд в сторону Бийска временно невозможен.

Ранее стало известно о частичном обрушении дороги на трассе Бийск — Новокузнецк в Кемеровской области. Как передает пресс-служба регионального ГИБДД, обвалившееся дорожное полотно съехало в сторону. На место происшествия в оперативном порядке выехали службы.

В то же время Госавтоинспекция Дагестана сообщила о закрытии движения на объездной дороге Махачкалы. Причиной стало разрушение дорожного покрытия на 10-м километре трассы республиканского значения «Объезд города Махачкалы через поселок Талги».

