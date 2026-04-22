Дорога под Кемерово «переползла» в другое место и разрушилась

Дорога под Кемерово «переползла» в другое место и разрушилась Дорога частично разрушилась на трассе Бийск — Новокузнецк под Кемерово

Дорога частично разрушилась на трассе Бийск — Новокузнецк в Кемеровской области, передает пресс-служба ГИБДД. В ведомстве подчеркнули, что при этом обвалившееся дорожное полотно съехало в сторону.

В Новокузнецком округе на 186-м километре автодороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк произошло частичное обрушение дорожного полотна, в связи с чем движение на данном участке автодороги временно ограничено. На месте происшествия работают оперативные службы, — констатировали в ГИБДД.

Ранее стало известно, что дорога в Купинском районе Новосибирской области оказалась полностью перекрыта из-за обвала дорожного полотна. В территориальном управлении дорог региона (ТУАД) добавили, что паводковые воды подмыли участок трассы. Это привело к обрушению значительной части края дороги. С образовавшегося обрыва стекали талые воды, создавая водопад.

Тем временем Госавтоинспекция Дагестана заявила о закрытии движения на объездной дороге Махачкалы. Причиной стало разрушение дорожного покрытия на 10-м километре трассы республиканского значения «Объезд города Махачкалы через поселок Талги».