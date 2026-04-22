Дорога под Кемерово «переползла» в другое место и разрушилась

22 апреля 2026 в 10:17

Дорога частично разрушилась на трассе Бийск — Новокузнецк под Кемерово

Дорога частично разрушилась на трассе Бийск — Новокузнецк под Кемерово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дорога частично разрушилась на трассе Бийск — Новокузнецк в Кемеровской области, передает пресс-служба ГИБДД. В ведомстве подчеркнули, что при этом обвалившееся дорожное полотно съехало в сторону.

В Новокузнецком округе на 186-м километре автодороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк произошло частичное обрушение дорожного полотна, в связи с чем движение на данном участке автодороги временно ограничено. На месте происшествия работают оперативные службы, — констатировали в ГИБДД.

Ранее стало известно, что дорога в Купинском районе Новосибирской области оказалась полностью перекрыта из-за обвала дорожного полотна. В территориальном управлении дорог региона (ТУАД) добавили, что паводковые воды подмыли участок трассы. Это привело к обрушению значительной части края дороги. С образовавшегося обрыва стекали талые воды, создавая водопад.

Тем временем Госавтоинспекция Дагестана заявила о закрытии движения на объездной дороге Махачкалы. Причиной стало разрушение дорожного покрытия на 10-м километре трассы республиканского значения «Объезд города Махачкалы через поселок Талги».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

