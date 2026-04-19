В Махачкале закрыли один объезд из-за разрушения дороги ГИБДД: объезд Махачкалы через поселок Талги закрыт из-за разрушения дороги

Госавтоинспекция Дагестана сообщила о закрытии движения на объездной дороге Махачкалы. Причиной стало разрушение дорожного покрытия на 10-м километре трассы республиканского значения «Объезд города Махачкалы через поселок Талги», сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД РФ по Республике Дагестан.

На проезжей части образовались многочисленные продольные и поперечные трещины, просадки и разломы. По словам дорожных служб, эксплуатационное состояние трассы резко ухудшилось, что сделало ее использование небезопасным.

В настоящее время подрядная организация уже приступила к устранению дефектов. Движение будет восстановлено после выполнения ремонтных работ и подтверждения соответствия дорожного полотна требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что дорога в Купинском районе Новосибирской области оказалась полностью перекрыта из-за обвала дорожного полотна. В территориальном управлении дорог региона (ТУАД) добавили, что паводковые воды подмыли участок трассы. Это привело к обрушению значительной части края дороги. С образовавшегося обрыва вниз стекают талые воды, создавая водопад. В управлении подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем оперативных служб.